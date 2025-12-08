Trump felicita a los estadounidenses católicos por la Inmaculada Concepción y la Guadalupe

En un comunicado inusual, el mandatario recordó que la Inmaculada ha "tenido un papel distintivo en nuestra gran historia", ya que es la patrona de Estados Unidos desde los primeros años de independencia del país.

Trump dijo que la Inmaculada tiene gran raigambre en Nueva Orleans, que la conmemora cada 8 de enero por la creencia de que salvó la ciudad en 1815 en la batalla contra los ingleses.

La Casa Blanca aprovechó el comunicado para recordar también la importancia de la Virgen de Guadalupe como la gran celebración mariana de los católicos de Estados Unidos y México y que se celebra el 12 de diciembre.

"Mientras no acercamos al 250 aniversario de nuestra gloriosa Independencia, reconocemos y damos gracias, con gratitud, al papel de María como impulsora de la paz, la esperanza y el amor en América y más allá de nuestras costas", indica el mensaje presidencial.

Trump no es católico, pero mantiene una relación política muy cercana con movimientos católicos conservadores, pese a la oposición de los obispos del país a su política antiinmigrante.

En su Administración hay una fuerte presencia de católicos, entre ellos, su vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Su antecesor, el demócrata Joe Biden, es católico practicante y en alguna ocasión celebró el día acudiendo a misa, pero no con un mensaje presidencial.