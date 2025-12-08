Trump tras la "desagradable" multa de Bruselas a X: "Europa va por mal camino"

"Es muy desagradable", dijo Trump preguntado por los reporteros. "Europa va por mal camino, muy malo para la gente".

El mandatario reaccionó a la multa de la Comisión Europea (CE) de 130 millones de euros a la red social de Elon Musk por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la ley de servicios digitales comunitaria.

"Elon no me ha llamado para pedirme ayuda con eso", dijo el mandatario.

"No creo que sea correcto. No veo cómo pueden hacer eso. Hablaré de ello más tarde. Voy a obtener un informe completo al respecto. Mira, Europa tiene que tener mucho cuidado al hacer muchas cosas", añadió Trump.

La CE explicó en un comunicado que algunas de las infracciones cometidas por la red social incluyen el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

El mandatario aseguró que quiere "mantener a Europa" como socio, pero que esta decisión es algo "muy malo".

"No queremos que Europa cambie tanto. Han tomado muy malas decisiones. Esta fue una muy importante", apuntó.

La Administración de Trump suele acusar a la Unión Europea de querer "censurar" con sus políticas de regulación de las redes sociales y del discurso de odio.

En el informe que marca las directrices de la política exterior del segundo mandato de Trump, la Casa Blanca advierte que la supuesta censura y las políticas migratorias de los países comunitarios supondrán el fin de la civilización europea.