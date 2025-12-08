UE celebra compromiso de Siria con transición tras caída de Asad, pero alerta de violencia

"La UE acoge con satisfacción los compromisos de las autoridades de transición hacia una transición pacífica e inclusiva, así como el progreso realizado desde diciembre de 2024, como la firma de la Declaración Constitucional y el establecimiento de nuevas instituciones, incluidas las dos nuevas comisiones sobre justicia transicional y los desaparecidos", declararon en un comunicado conjunto la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Agregaron que la cooperación en curso con socios internacionales, incluida Naciones Unidas, "permitirá a la comunidad internacional proporcionar su apoyo a la transición, de modo que los compromisos y principios clave consagrados en la Declaración Constitucional sean plenamente implementados y se traduzcan en acciones".

"El acceso humanitario y la protección basada en principios siguen siendo esenciales para abordar las continuas necesidades humanitarias de más de 16,5 millones de sirios en el país", expusieron las dos políticas.

Dijeron que la Unión Europea "está profundamente preocupada por las oleadas de violencia que se han desatado desde marzo en varias partes del país".

"No puede haber paz y estabilidad en Siria sin un proceso de diálogo nacional, reconciliación y justicia transicional, reforzado por la consolidación de las instituciones estatales y reformas genuinas del sector de seguridad con el objetivo de garantizar que todos los sirios de todos los orígenes étnicos y religiosos sin discriminación sean protegidos y representados por las autoridades", comentaron.

También pidieron que estén involucrados en la formación de una Siria "unida, inclusiva y democrática".

"La UE seguirá apoyando estos esfuerzos", afirmaron.

Además, el club comunitario "condenó cualquier acción militar extranjera e intentos de socavar la estabilidad y perspectivas de Siria para una transición pacífica".

"Reiteramos nuestro llamamiento a respetar la soberanía, unidad, independencia e integridad territorial de Siria y a evitar cualquier acción que socave el respeto por la resolución 497 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 1981", subrayaron Kallas y Lahbib.

Añadieron que tras "años de conflicto y división, Siria afronta inmensos desafíos, pero también tremendas oportunidades, que pueden conducir al país hacia un futuro más brillante que su población visualiza y merece".

Resaltaron que hace un año, la caída del régimen de Al Asad supuso "el fin de décadas de una dictadura brutal, responsable de la muerte, desaparición y desplazamiento de cientos de miles de personas y de la destrucción de una gran parte del país, con consecuencias desastrosas para el tejido de la sociedad siria".

"Su caída dio a la población siria una oportunidad histórica de implicarse en una transición política, económica y social", dijeron Kallas y Lahbib.