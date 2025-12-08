Universidad hondureña considera improcedente y riesgosa solicitud de nulidad de elecciones

"La nulidad general del proceso electoral, en los términos planteados en la acción analizada, es jurídicamente improcedente, constitucionalmente insostenible y políticamente riesgosa, por cuanto no se ha demostrado la existencia de un fraude estructural, masivo, determinante e insubsanable que destruya jurídicamente la voluntad popular", subrayó la Unah en un comunicado.

Señaló que la nulidad electoral es una figura jurídica de carácter "estrictamente excepcional, restrictivo y última ratio" (derecho penal) y solo procede cuando se demuestra "con prueba plena, objetiva, directa y determinante, la destrucción jurídica estructural de la voluntad popular", no siendo un mecanismo para "corregir derrotas electorales".

El Partido Libre, a través de su candidata presidencial, Rixi Moncada, afirmó el domingo que "no reconoce" los comicios generales, denunciando la "injerencia y coacción" del presidente estadounidense, Donald Trump, en el proceso electoral, y convocó a movilizaciones de sus militantes.

El análisis jurídico de la Unah evaluó los principales argumentos incluidos en la solicitud de nulidad de Libre -fallas en el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), inconsistencias numéricas, la supresión de la biometría, episodios de violencia electoral y una presunta injerencia extranjera-, y concluyó que ninguno de esos elementos está acreditado de manera suficiente como para alterar el resultado electoral.

"La acción de nulidad presenta insuficiencia probatoria, ausencia de determinación territorial de las supuestas irregularidades y falta de nexo causal entre dichas alegaciones y el resultado electoral nacional", enfatizó.

La máxima casa de estudios sostuvo que la vía correcta no es la anulación del proceso, sino la realización de auditorías, verificaciones, fiscalizaciones y correcciones institucionales de las eventuales irregularidades, en "estricto respeto del principio de soberanía popular, del principio de conservación del acto electoral y de la estabilidad del Estado constitucional".

Añadió que solo se debe "recurrir a la nulidad cuando la voluntad popular haya sido destruida jurídicamente de forma generalizada, insubsanable y determinante del resultado nacional".

"La nulidad sin prueba estructural no es un remedio democrático, sino una fuente directa de inestabilidad estatal", indicó la Unah, al advertir que representaría un "desconocimiento indirecto de la soberanía popular".

Según el conteo preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 90,43 % de las actas procesadas, Asfura se mantiene al frente con 1.165.605 votos (40,24%), contra 1.143.813 (39,48 %), que registra Salvador Nasralla, candidato presidencial del también conservador Partido Liberal.

Rixi Moncada, del Partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ocupa el tercer lugar con 558.290 votos (19,27 %).