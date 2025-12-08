Von der Leyen dice que "no hay más tiempo que perder" para ayudar económicamente a Ucrania

"Todos sabemos lo que está en juego y sabemos que no tenemos más tiempo que perder. Asegurar el apoyo financiero ayudará a garantizar la supervivencia de Ucrania y es un acto crucial de defensa europea", afirmó Von der Leyen en un comunicado, tras participar en la reunión en Londres entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Tras este encuentro, Zelenski tiene previsto desplazarse hasta Bruselas para reunirse con Von der Leyen y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para seguir discutiendo las negociaciones sobre una eventual paz en Ucrania.

La presidenta de la Comisión señaló que "en está nueva era, la geoeconomía va de la mano de la geopolítica" y aseguró que junto a sus aliados "Europa tiene los medios y la determinación para incrementar la presión sobre Rusia para que se siente a la mesa de la negociación".

La semana pasada, Von der Leyen propuso dos opciones para conceder un préstamo a Ucrania con el que financiar su reconstrucción.

Una mediante la emisión de deuda, respaldada con el presupuesto comunitario, y la otra mediante los balances de efectos que generan los activos del Banco Central de Rusia, inmovilizados por las sanciones europeas y que se encuentra mayoritariamente en firma belga Euroclear.

No obstante, la alemana se refirió hoy únicamente a esta segunda opción, después de que el pasado viernes se reuniese con Merz y el primer ministro belga, Bart de Wever, para tratar de vencer las reticencias de este último al uso de los activos congelados.

"Nuestra propuesta de préstamo es compleja pero aumenta el coste de la guerra para Rusia. La propuesta se basa en los balances de efectivo generados por los activos rusos inmovilizados (...) Cuanto más tiempo continúe Putin su guerra, derramando sangre, cobrando vidas y destruyendo infraestructuras ucranianas, mayores serán los costes para Rusia", insistió Von der Leyen.

Von der Leyen y Merz son los principales valedores del uso de los fondos congelados para financiar el préstamo a Ucrania y esperan mantener más contactos con Bart de Wever de aquí al jueves de la semana que viene, cuando los líderes europeos se reúnan en una nueva cumbre en Bruselas en las que esperan aprobar el préstamo.