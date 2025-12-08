Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones baja un 0,45 %, pendiente de la Fed

El Dow Jones de Industriales se situó en 47.739 unidades; mientras que el S&P 500 cedió un 0,35 %, hasta 6.846 enteros, y el Nasdaq se deslizó un 0,14 %, hasta 23.545 puntos.

Según los analistas, el mercado apostó por la cautela ante la reunión del banco central, aunque la expectativa es que acometa un recorte de los tipos de interés de un cuarto de punto porcentual y eso ha impulsado a la bolsa en la última semana.

En el plano corporativo, destacó el anuncio de opa hostil de Paramount Skydance por Warner Bros. Discovery (WBD), con una oferta en efectivo de 30 dólares por acción para sus inversores que valora la empresa en 108.000 millones de dólares.

Las acciones WBD subieron hoy un 4,4 %, y las de Paramount un 9 %. Netflix, que anunció el viernes pasado un acuerdo para comprar WBD, bajó hoy un 3,4 %.

Mientras, IBM anunció la compra de la plataforma de transmisión de datos Confluent por 11.000 millones de dólares para impulsar servicios de inteligencia artificial (IA), lo que disparó la cotización de esta segunda empresa en un 29 %, frente a un 0,40 % de la primera.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, las mayores pérdidas fueron para Procter & Gamble (-3,56 %), Nike (-3,52 %) y Amgen (-2,63 %), pero destacaron también las ganancias de Disney (2,2 %) y Boeing (2,2 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó a 58,88 dólares el barril, el oro bajaba a 4.218 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años repuntaba al 4,164 % y el euro se debilitaba frente al dólar, con un cambio de 1,16, ante las expectativas por la Fed.