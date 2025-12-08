Waymo retirará software después de que sus taxis rebasaran ilegalmente autobuses escolares

La compañía propiedad de Alphabet ha estado en la mira de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) que abrió una investigación después de que uno de sus taxis de Waymo no se detuviera al acercarse a un autobús escolar que estaba parado con las luces rojas intermitentes encendidas, así como los indicadores que obligan a otros vehículos a detenerse.

El hecho que quedó registrado en video ocurrió en Atlanta (Georgia) en septiembre pasado.

El Distrito Escolar Independiente de Austin en Texas (Austin ISD), también hizo un llamado de atención a la compañía, tras indicarle el mes pasado que tenía pruebas de al menos 19 infracciones cometidas por los robotaxis de la compañía cerca de los autobuses escolares.

"Resulta alarmante que cinco de estas infracciones ocurrieran después de la carta que Waymo envió el 5 de noviembre de 2025, en la que aseguraba al distrito escolar que se habían implementado ciertas actualizaciones de software para solucionar el problema", dijo el Austin ISD a la compañía en una carta enviada el pasado 20 de noviembre.

En uno de los últimos incidentes, el taxi autónomo comenzó a moverse después de que un estudiante pasara junto a él cuándo el pequeño aún se encontraba en la carretera.

En su carta, el distrito escolar también solicitó a Waymo suspender sus operaciones durante los horarios habituales de entrada y salida de la escuela hasta que se resolviera el problema.

Waymo ha dicho que tan pronto como se identificó el problema, actualizó su software lo que ha mejorado significativamente el rendimiento.

Las retiradas de software funcionan de forma diferente a las retiradas de seguridad tradicionales y no requieren necesariamente que los vehículos se retiren de la circulación.

Desde el mes pasado Waymo amplió su presencia a Nueva Orleans, Tampa y Minneapolis, la segunda vez esta semana que incrementa el número de ciudades estadounidenses en las que circulan sus vehículos.