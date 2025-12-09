Al menos tres civiles heridos por ataques de fuerzas israelíes en el suroeste de Siria

"Tres civiles resultaron heridos hoy cuando las fuerzas de ocupación israelíes abrieron fuego contra ellos desde un puesto de control que habían establecido entre la ciudad de Khan Arnabeh y la aldea de Ain Aisha, en la zona rural del norte de Quneitra", indicó el medio estatal.

La fuerza israelí, "compuesta por cinco vehículos militares que transportaban soldados", abrió fuego y lanzó "granadas de humo contra los civiles, impidiéndoles el paso" para después realizar "disparos directos", detalló.

De momento, no hay información sobre el estado de los heridos.

Tras la caída del Gobierno sirio en diciembre de 2024, Israel amplió su presencia militar más allá de la zona desmilitarizada supervisada por la ONU en los Altos del Golán, estableciendo nueve puestos militares entre el monte Hermón, la ciudad de Quneitra y partes de la ciudad de Deraa, en el sur de Siria.

Desde entonces, Israel ha insistido en la desmilitarización de Siria al sur de Damasco, y ha llegado a atacar a las fuerzas de las nuevas autoridades sirias, así como ha realizado ataques en la zona.

Mientras el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, recibido recientemente por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca, acusa a Israel de "exportar crisis" a otros países al "luchar contra fantasmas" y de poner a su país en una "peligrosa" situación, ya que insiste en una zona desmilitarizada.