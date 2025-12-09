Aplazan la conferencia de prensa de María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo

Así lo informó el Instituto Nobel de Oslo, que no explicó el motivo del aplazamiento y añadió que comunicará la nueva hora "con un mínimo de dos horas de antelación".

El Instituto Nobel había informado el sábado a EFE de que la propia Machado le había asegurado un día antes en conversación telefónica que viajará a la capital noruega.

El paradero de la opositora venezolana, que vive en la clandestinidad en su país desde inicios de este año, sigue sin conocerse, y su aparición en Oslo sería la primera en público desde enero de 2025.

También es una incógnita cómo y cuándo habría salido de Venezuela, en medio de la crisis de conectividad aérea que atraviesa Caracas, sin conexiones internacionales por las cancelaciones de varias aerolíneas que retiraron sus vuelos por las advertencias del peligro de sobrevolar la región de las autoridades estadounidenses, a raíz del despliegue militar de Washington en el Caribe.

En Oslo ya se encuentran su madre, Corina Parisca, su hermana, Clara Machado, y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia por sus dos hermanos.

Además de su círculo familiar, también viajan a Oslo representantes de la derecha latinoamericana para arropar a la dirigente opositora.

El presidente argentino, Javier Milei, despegó ayer en un vuelo especial, mientras que su homólogo paraguayo, Santiago Peña, llegará a la capital noruega el miércoles para la ceremonia oficial de la entrega del galardón.

El mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, ya se encuentra en Oslo, donde se reunió con los familiares de Machado.

A la ceremonia de mañana en el ayuntamiento de Oslo está prevista también la asistencia del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024 cuando Machado fue inhabilitada para concurrir.

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, arremetió ayer contra el galardón y lo tachó de "subasta" que se otorga "al mejor postor": "Con respecto a Oslo, no sé. Nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta", afirmó ayer.

Cabello prefirió enfocarse en la presión que ejerce Estados Unidos con su inédito despliegue militar en el Caribe y denunció que la Corte Penal Internacional no se haya pronunciado sobre los ataques de Washington contra lanchas supuestamente vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.