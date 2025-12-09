Argentina conmemora 40 años de la histórica condena a los líderes de la última dictadura

La jornada incluyó la inauguración de la muestra fotográfica 'Memorias del Juicio. 40 años de una Condena Histórica', organizada por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que propone una reflexión colectiva sobre la trascendencia histórica del proceso judicial y convoca a conectar afectiva y críticamente con su legado.

La directora del área de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos del organismo, Silvina Penella, recordó durante la inauguración que “un día como hoy pero hace cuarenta años atrás, en una sala de un tribunal, los jueces leían la sentencia condenatoria para la mayoría de los integrantes de las juntas militares, y con eso se marcó en la Argentina un antes y un después”.

Penella afirmó que “el juicio fue un hito histórico para la Argentina, pero también lo fue para el resto del mundo”, y destacó que “por primera vez, un estado democrático juzgaba y condenaba a los máximos responsables de una dictadura cívico militar, y lo hacía con un tribunal civil y con todas las garantías constitucionales del debido proceso”.

El acto incluyó la lectura de una carta de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien no pudo asistir por motivos de salud e hizo un llamado a "no abandonar este camino tan necesario en la Argentina que, por momentos, parece confundir su rumbo”, en alusión a controvertida narrativa sobre la dictadura impulsada por el Gobierno de Javier Milei y la desfinanciación de políticas de memoria.

En el acto participó además el exfiscal adjunto de aquel juicio, Luis Moreno Ocampo, quien aseguró que el juicio a las Juntas Militares fue “una especie de milagro político en la Argentina".

Moreno Ocampo afirmó además que “la guerra se libra dos veces: primero en el campo de batalla y luego en la memoria” y sostuvo: “Este evento nos permite seguir peleando por la memoria, entender qué nos pasó, cómo llegamos a donde llegamos y dónde estamos”.

El 15 de diciembre de 1983, apenas cinco días después de llegar a la Presidencia, Raúl Alfonsín (1983-1989) firmó el decreto 158/83, que ordenó el juicio sumario de nueve militares que integraron las Juntas entre el golpe de Estado de 1976 y el estallido de la guerra de las Malvinas en 1982.

El 9 de diciembre de 1985, Jorge Videla y Emilio Massera fueron condenados a prisión perpetua, Roberto Viola a 17 años, Armando Lambruschini a ocho y Orlando Agosti a cuatro años y seis meses, mientras que Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo fueron absueltos.

Los jueces de la Cámara Federal que dictaron la sentencia -Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz- fueron homenajeados este martes por la Corte Suprema de Argentina.

El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, destacó el papel de aquellos magistrados y les dio las “gracias eternas” por haber sostenido las instituciones republicanas en un contexto de amenazas y riesgos para la democracia, al tiempo que remarcó que el caso argentino es “ejemplar” porque se juzgó con tribunales ordinarios, leyes preexistentes y un proceso público con garantías.

Los jueces recibieron el reconocimiento entre aplausos y coincidieron en que aquella sentencia permitió dar una respuesta nacional e internacional frente a los crímenes de la dictadura.