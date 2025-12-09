Ataque con explosivos atribuido al ELN destruye un peaje en el noroeste de Colombia

El ataque ocurrió hacia las 4:17 hora local (09:17 GMT) en el municipio de Girardota, cuando desconocidos detonaron la carga explosiva contra el peaje. La Alcaldía aseguró en un comunicado que rechaza "de manera categórica" lo ocurrido y precisó que, pese al daño material, "no se registran personas heridas ni fallecidas".

El alcalde de Medellín, Federico 'Fico' Gutiérrez, opositor al Gobierno de Gustavo Petro y quien también condenó el ataque, afirmó que los presuntos responsables serían miembros de la guerrilla del ELN.

Además, agregó que "el terrorismo crece como producto de la fallida 'Paz Total' del Gobierno Petro", en referencia a la política de negociación con grupos ilegales encabezada por el Ejecutivo.

En Antioquia tienen presencia varias facciones disidentes de las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Organismos internacionales han alertado en los últimos meses del deterioro del conflicto armado en el país, que según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alcanzó en 2024 su punto más crítico desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno con las FARC en 2016.