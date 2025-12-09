Avianca y Aerolíneas Argentinas anuncian acuerdo para compartir vuelos y reforzar conexión

El nuevo acuerdo amplía el que Aerolíneas Argentinas mantiene desde 2014 con la brasileña GOL, también integrante del Grupo Abra, e incorpora nueve ciudades en Colombia y 12 en Argentina, además de extender el acuerdo de interlínea para acceder a 30 nuevos destinos en el Caribe, Centro y Suramérica, según informó Avianca en un comunicado.

"Con esta iniciativa, los pasajeros de Avianca y Aerolíneas Argentinas podrán volar más fácil al tener un solo tiquete entre ambas aerolíneas, realizar un único check-in, y disfrutar de conexiones más ágiles y eficientes entre múltiples destinos en Colombia, Argentina y otros países de la región", sostuvo la aerolínea.

Con el nuevo acuerdo, enmarcado en el memorando de entendimiento firmado en octubre de 2023 entre Aerolíneas Argentinas y el Grupo Abra, Avianca tendrá acceso comercial a rutas desde Buenos Aires hacia las ciudades argentinas de Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Ushuaia, Iguazú, Salta y Tucumán.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas incorporará nueve destinos colombianos conectados desde Bogotá, entre ellos San Andrés, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira y Santa Marta.

Con la nueva alianza, que aún debe obtener las autorizaciones necesarias para su implementación total, el acuerdo existente se ampliará para sumar 18 destinos en Argentina y Brasil, operados por Aerolíneas Argentinas, y 12 destinos en Centro y Suramérica, operados por Avianca.

"Estamos muy felices de firmar este acuerdo con Aerolíneas Argentinas porque permitirá fortalecer la conectividad de nuestros clientes en Avianca en el cono sur, acercar a Argentina y a Colombia, a la vez que seguimos construyendo el proyecto de tener más y mejor competencia en la región para que así los clientes tengan cada vez más opciones", celebró en el comunicado el CEO de Abra, Adrian Neuhauser.

El CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, expresó que "este nuevo paso en la alianza con Avianca permite seguir avanzando en la construcción de una red regional más sólida, con mejores opciones para nuestros pasajeros y una oferta más competitiva".

Avianca opera una de las redes más grandes de América Latina, con más de 150 rutas, 700 vuelos diarios y una flota de 140 aviones Airbus 320 y Boeing 787 Dreamliner que conectan con más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa.

Aerolíneas Argentinas, la principal línea aérea de ese país, fue creada en 1950, privatizada en 1990 y vendida a la española Iberia, que, ocho años más tarde, cedió la gestión a American Airlines.

La operación de la compañía pasó en 2000 a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, que en octubre de 2001 traspasó a Aerolíneas al grupo privado español Marsans.

En 2009, el Estado argentino expropió a Marsans la línea aérea de bandera, que desde mediados de 2008 ya era gestionada por el Gobierno argentino tras entrar en una severa crisis financiera.