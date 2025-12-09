Bolsa de México gana 0,26 %, suma 3 alzas en últimas 4 sesiones y sube a 63.694,68 puntos

"El mercado de capitales mostró resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, debido al nerviosismo sobre la decisión de política monetaria de la Fed el miércoles", explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia de 0,26 %, para registrar alzas en tres de las últimas cuatro sesiones y cerrar a un 1,1 % por debajo de su último máximo histórico alcanzado el 11 de noviembre", cuando registró 64.321,27 puntos.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Genomma Lab (+3,14 %), Femsa (+2,35 %), Televisa (+2,01 %), GCC (+1,57 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+1,17 %) y Vesta (+1,01 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que con el movimiento de este día el índice mexicano ubicó su avance en diciembre en un +0,2 % y en lo que va del año +28,6 %.

"El IPC terminó la jornada del martes con avance, entre las 35 principales emisoras del índice, 20 cerraron en terreno positivo", detalló Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,38 % frente al dólar, al cotizar en 18,19 unidades por billete verde, frente a los 18,26 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 231 millones de títulos por un importe de 19.318 millones de pesos (unos 1.062 millones de dólares o 913,2 millones de euros).

De las 689 firmas que cotizaron en la jornada, 332 terminaron con sus precios al alza, 333 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron deL club de fútbol América (Aguilas CPO), con el 10,34 %; de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el 6,67 %, y de la entidad financiera Procorp (PROCORP B), con el 5,71 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la Promotora y Operadora de Infraestructura Pinfra (PINFRA L), con el -4,3 %; de la firma de energías renovables Cox Energy América (COXA), con el -2,98 %, y de la productora de vidrio y plástico Vitro (VITRO A), con el -2,19 %.