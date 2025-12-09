Bruselas aumenta controles a la importación de alimentos, animales y productos vegetales

En concreto, aumentará un 33 % las auditorías en los puestos de control fronterizos, para verificar que los Estados miembros están llevando a cabo las inspecciones necesarias, de acuerdo las normas de la UE, anunció en rueda de prensa el comisario europeo de Sanidad y Bienestar Animal, Oliver Várhelyi.

También se incrementará, en los próximos dos años, un 50 % la cantidad de auditorías que se realizan en los países extracomunitarios, y habrá "un seguimiento más estrecho" de los productos y países que no cumplen con las normas comunitarias.

Várhelyi también anunció un nuevo programa para formar a unos 500 funcionarios nacionales, encargados de llevar a cabo los controles, así como la creación de un grupo de trabajo "para aumentar la eficiencia" de las inspecciones.

Además, la Comisión también actualizará las normas para permitir las importaciones de productos con trazas de plaguicidas especialmente peligrosos que están prohibidos en la UE, de acuerdo con las normas internacionales recientemente actualizadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Como el principal comerciante mundial de alimentos, la UE debe garantizar que cualquier producto animal, vegetal o alimenticio procedente de otros países cumpla con nuestras estrictas normas de salud y seguridad", dijo Várhelyi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comisario aseguró que esta no es una medida pensada para calmar los temores de Francia ante la posible entrada en vigor del acuerdo entre la UE y Mercosur, a la que se opone París porque considera que el pacto perjudicará a sus agricultores.

"Este no es un tema de Mercosur", señaló Varhelyi, quien añadió que el aumento de los controles se aplicarán a todos los países extracomunitarios.