Bruselas recalca ante críticas de EE. UU. que hay “líderes excelentes” en la Unión Europea

“Me abstendré de hacer comentarios, salvo para confirmar que estamos muy satisfechos y agradecidos de contar con líderes excelentes, empezando por la líder de esta casa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen”, indicó la portavoz jefa de la institución, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria de la CE.

Aseguró que se sienten “muy orgullosos” de Von der Leyen y recalcó que “puede guiarnos en los numerosos retos a los que se enfrenta el mundo”.

Pinho agregó que hay además “muchos otros líderes al frente de los 27 Estados miembros que forman parte de este proyecto europeo, de este proyecto de paz, que están dirigiendo la UE con todos los retos a los que se enfrenta, desde el comercio hasta la guerra en nuestra vecindad”.

“Están demostrando que pueden estar unidos como 27 en tantos retos a los que nos hemos enfrentado”, dijo, y recordó en concreto la guerra en la vecina Ucrania o la reciente crisis energética.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La portavoz dejó claro que “juntos hemos sido capaces de superar todos esos retos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Así que permítanme aprovechar la oportunidad para reiterar lo que creo que es el sentir de muchos de los millones de ciudadanos de la UE: estamos orgullosos de nuestros líderes”, concluyó.

Trump tildó el lunes de "desagradable" la multa de Bruselas a la red social X y aseguró que Europa "va por mal camino".

"Es muy desagradable", dijo Trump preguntado por los reporteros. "Europa va por mal camino, muy malo para la gente".

El mandatario reaccionó a la multa de la CE de 120 millones de euros a la red social de Elon Musk por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la ley de servicios digitales comunitaria.

Trump aseguró que quiere "mantener a Europa" como socio, pero que esta decisión es algo "muy malo".

"No queremos que Europa cambie tanto. Han tomado muy malas decisiones. Esta fue una muy importante", apuntó.

La Administración de Trump suele acusar a la Unión Europea de querer "censurar" con sus políticas de regulación de las redes sociales y del discurso de odio.

En el informe que marca las directrices de la política exterior del segundo mandato de Trump, la Casa Blanca advierte que la supuesta censura y las políticas migratorias de los países comunitarios supondrán el fin de la civilización europea.