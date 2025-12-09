Camilo Restrepo será el protagonista de la Muestra de Cine Colombiano de Barcelona

Sus filmes, realizados mayoritariamente en 16 milímetros, exploran la relación entre imagen y política y "emergen de la violencia y la memoria para transformarse en ensayo", según informó este martes la Filmoteca de Cataluña.

Restrepo viajará hasta la ciudad española para participar en todas las sesiones en las que se proyecte su obra, que se "consolida como uno de los discursos más relevantes de su generación en el nuevo cine latinoamericano".

La retrospectiva se articulará en dos ejes, el primero de los cuales se centrará en la violencia que se manifiesta como "atmósfera y huella" con títulos como 'Tropic Pocket', 'La impresión de una guerra' o la reciente 'La chambre d'ombres', donde la guerra se percibe como reclusión con las imágenes "emergiendo como testimonios y memoria frente de la pérdida".

En un segundo eje, el programa se centrará en las docuficciones basadas en hechos reales e interpretadas por aquellos que las vivieron, explorando las "raíces míticas y los cultos autóctonos de las sociedades afectadas por la herida colonial".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Como parte de este segundo módulo, se proyectará su ópera prima, 'Los conductos', un filme experimental y visceral que utiliza una textura visual en 16 milímetros para expresar el "desconcierto" del protagonista que se escapa de una secta religiosa en Medellín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Formado inicialmente en Artes Plásticas, Restrepo "aplica una metodología experimental en su obra, donde el cine se convierte en un espacio de exploración visual y textural", según la Filmoteca.

Sus filmes se caracterizan por una estética en la que el "claroscuro que cuestiona y el fuera de campo que inquieta son claves para explorar las huellas de la violencia y la memoria".

En sus trabajos utiliza el archivo documental y material como si fuera real ('found-footage') para "subrayar la potencia de lo humano en medio del caos y la historia".