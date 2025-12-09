Chile acepa la entrada de cerdo español desde las zonas libres de peste porcina

La última nota informativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España publicada este martes informa de que Chile reconoce la regionalización establecida por la UE, pudiéndose exportar productos de origen porcino desde las zonas libres que hayan sido producidos a partir del pasado 4 de diciembre.

España notificó a finales de noviembre dos casos de peste porcina africana en Barcelona (noreste), los primeros en el país desde hace 31 años, que ya suman 13 positivos en jabalíes salvajes, por lo que las autoridades han centrado sus esfuerzos en contener el brote.

Pueden exportarse también a Chile productos de origen porcino que hayan sido producidos antes del 28 de octubre.

En cambio, ese país suspende la importación de carne fresca y otros productos cárnicos si fueron producidos entre el 28 de octubre y el 3 de diciembre y no hayan sido sometidos a un tratamiento de mitigación de riesgo de la PPA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Chile compra a España productos del cerdo por unos 20 millones de euros anuales, según los datos consultados por EFE de Comercio Exterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuba, por su parte, suspende la importación de carne de cerdo y sus productos procedentes de Cataluña y en un radio de hasta 10 kilómetros alrededor de las áreas afectadas a partir del miércoles 29 de octubre, aunque sí autoriza las mercancías que hayan sido producidas antes de esa fecha si ya están en puertos para salir o navegando hacia Cuba.

Corea del Sur ha emitido actualizaciones sobre la importación de forrajes y piensos procesados de fibra para especificar bajo qué condiciones pueden entrar al país.

Taiwán, por su parte, ha suspendido la entrada de cerdos vivos, semen y embriones de porcino, carne de cerdo y alfalfas, entre otros.

Mientras, continúan bloqueados más de un centenar de certificados sanitarios de exportación de cerca de 40 países a raíz del brote de peste porcina africana en jabalíes de la provincia de Barcelona.

A pesar de que el sector porcino español ha salvado por ahora el mayor flujo de exportaciones, este nuevo brote ha reactivado la preocupación ante el riesgo que supone la enfermedad, que no afecta a las personas pero sí tiene un pronóstico muy negativo para los animales infectados.