Claves de la epidemia de chikunguña y dengue en Cuba: causas, casos y síntomas

Estas son las claves de este brote aún fuera de control que está poniendo en jaque a las autoridades sanitarias cubanas en un momento de por sí crítico para la isla, sumida en una grave crisis económica, social y energética.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) ha reconocido la circulación simultánea de dengue y chikunguña, dos arbovirosis transmitidas por insectos. La primera es endémica de la isla, mientras que de la segunda sólo se había registrado un pequeño brote hace una década.

El chikunguña y el dengue comparten como vector los mosquitos Aedes aegypti y Aedes Albopictus.

El Gobierno cubano empleó por primera vez el 12 de noviembre el término "epidemia", pese a que el primer brote de chikunguña se había detectado en julio en Matanzas (oeste). Las autoridades indicaron recientemente que la situación aún no está bajo control, aunque las cifras han disminuido en las últimas semanas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la actualidad, el chikunguña y el dengue están presentes en toda la isla. De la primera se cuentan más de 42.000 casos; de la segunda suman más de 26.000. El Minsap reconoce asimismo que sus estadísticas son un subregistro porque muchos cubanos no acuden al sistema de salud, donde no hay recursos para atenderles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno ha reconocido 44 muertes: 28 por chikunguña y 16 por dengue. De ellos 29 eran menores de edad. El número de críticos y graves ha bajado en los últimos días, según cifras compartidas por el Minsap.

El primer brote en la isla tuvo lugar en Santiago de Cuba en 2015, con un pequeño brote de 40 casos. La mayor parte de la población, en consecuencia, no está inmunizada.

Esta enfermedad se inicia comúnmente con una fiebre repentina y elevada que puede durar varios días. A esto se le suman dolores de cabeza, náuseas, fatiga, erupción cutánea y unos dolores e inflamaciones en las articulaciones de carácter inhabilitante que pueden prolongarse durante meses.

Hasta el momento hay dos vacunas aprobadas a nivel internacional, pero ninguna está disponible en Cuba.

El Minsap lleva semanas sin difundir datos de dengue, pero la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se basa en cifras oficiales, tenía 25.995 casos hasta finales de noviembre. En la isla circulan tres de los cuatro serotipos. Hay vacunas contra el dengue, pero no en Cuba.

El dengue suele comenzar con fiebre elevada, dolor muscular intenso, cefalea y erupciones en la piel. Lo distinguen signos de alarma como dolor abdominal persistente, vómitos, sangramientos por encías o nariz y decaimiento.

El fuerte repunte de estas enfermedades en Cuba se produce en medio de una profunda crisis económica, con un Estado sin apenas recursos económicos y financieros y unos servicios públicos en franco deterioro.

La acumulación de basuras en la calle, la falta de medicamentos y la notable reducción de las campañas de fumigación, entre otros factores, han incidido directamente en la reproducción de los mosquitos transmisores de estas arbovirosis.

Asimismo, el control, con test para diagnosticar cada enfermedad, es limitado y la atención a los enfermos adolece por falta de medicamentos. En algunos lugares, los pacientes han rebasado las capacidades de las instituciones de salud.

La epidemia está afectando la vida laboral y familiar del país. El carácter inhabilitante de los dolores articulares del chikunguña, que impide a muchos hasta incorporarse, caminar o agarrar objetos con las manos, está multiplicando las bajas tanto de enfermos como de familiares que tienen que atenderlos.

La falta de medicamentos y los graves efectos en menores están asimismo teniendo un importante coste social en un país afectado ya por múltiples crisis.

Las autoridades sanitarias iniciaron en noviembre un ensayo clínico para ver los efectos de Jusvinza, un medicamento cubano contra el dolor articular, en los enfermos de chikunguña.