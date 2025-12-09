Cuatro detenidos y 'centros logísticos' de drogas destruidos en una operación en Venezuela

En un mensaje en Telegram, el jefe militar informó que durante "labores de patrullaje lacustre" en el río Catatumbo, una unidad de reacción rápida de la FANB hizo labores operativas que llevaron a la detención de las cuatro personas.

Asimismo, reportó la "destrucción" de tres estructuras en los predios 'El Amparo', 'Los Mangos' y 'Las Laras' que, afirmó, eran utilizados como centros logísticos para el tráfico ilícito de drogas.

De igual forma, indicó que los uniformados identificaron una "pista clandestina de aterrizaje" y localizaron y destruyeron un astillero clandestino que, según la información oficial, era "utilizado para reparar y construir embarcaciones para el transporte de sustancias estupefacientes y psicotrópicas".

Hernández Lárez agregó que fueron incautadas nueve armas de fuego "tipo escopeta de diferentes calibres", una escopeta automática, trece cartuchos de municiones, un GPS, cuatro radios transmisores y una brújula.

También, entre otras cosas, según el militar, incautaron cuatro motocicletas, tres embarcaciones -que fueron destruidas- y "diversos productos químicos", incluyendo combustible, resina y asfalto líquido.

El pasado miércoles, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmó que las autoridades venezolanas han incautado 65,5 toneladas de drogas desde principios de 2025.

Mientras que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó recientemente que su país cuenta con "un modelo muy avanzado de lucha" contra el narcotráfico.

Estados Unidos vincula al mandatario chavista con el denominado Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al narcotráfico y que el Departamento de Estado designó como organización terrorista extranjera, aunque Venezuela dice que es un "invento" del país norteamericano.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, EE.UU. mantiene un despliegue militar cerca de Venezuela y asegura que ha llevado a cabo 21 bombardeos contra embarcaciones en el sur del Caribe y el Pacífico oriental, en los que han muerto al menos 82 personas.

Sin embargo, Caracas denuncia que el despliegue se trata de un plan para propiciar un "cambio de régimen".