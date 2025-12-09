Cuatro mujeres latinas asesinadas por la violencia machista en España en la última semana

Tras recibir un aviso por una fuerte disputa en el interior de un domicilio a primera hora de la mañana, agentes de la Policía se personaron en el domicilio, donde encontraron el cadáver de la mujer, con signos de violencia, informa el cuerpo en un comunicado.

La víctima, Sayuri, una mujer colombiana de 36 años, tenía tres hijos, dos de ellos menores de edad.

Los agentes detuvieron al compañero sentimental de la asesinada, un hombre de 46 años, cerca del lugar de los hechos, Sobre el detenido no constan antecedentes penales por agredir a su pareja, señalaron fuentes judiciales.

Este asesinato machista se suma al de otras tres mujeres de origen latinoamericano en la última semana en España.

El sábado, Jennifer, una mujer colombiana de 30 años, fue asesinada en su domicilio en la localidad de El Viso de Alcor (sur). La justicia española ha decretado este martes prisión provisional y sin fianza para su expareja como presunto autor del crimen.

También fueron asesinadas por sus parejas Oriana, de 29 años y origen argentino, y Rossmery, de 39 años y peruana, el pasado martes y el miércoles, respectivamente.

Tras estos crímenes, son 45 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España, por lo que la cifra total de víctimas de la violencia de género es de 1.340 desde que existen registros, que comenzaron a elaborarse en 2003.

Además, después del asesinato de Sayuri, son 500 los niños y adolescentes que han perdido a sus madres como consecuencia de la violencia de género en el país desde el año 2013.

Según datos del Ministerio del Interior, uno de cada cinco casos activos de VioGén (aquellos que están bajo seguimiento en el sistema policial encargado de dar seguimiento y proteger a las víctimas de violencia de género) el año pasado en España correspondían a mujeres nacidas en Latinoamérica.

En total, el 33,35 % de los casos correspondían a víctimas extranjeras, un porcentaje similar al registrado en la estadística de feminicidios: el 31,6 % de las mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde 2003 eran extranjeras.