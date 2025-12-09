Cuba tacha de "show" los debates en Congreso de EEUU sobre campaña antinarcóticos de Trump

"¿Qué otras evidencias necesitan de esas violaciones sistemáticas?", se preguntó el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X.

El canciller consideró que los debates son "parte del show y la farsa de la política estadounidense, donde interesa más el dinero, el poder y los recursos naturales de los otros, que la vida de las personas y la justicia".

Asimismo, sostuvo que "la amenaza de agresión militar contra Venezuela y cualquier país de la región también es un crimen internacional rechazado por la Carta de la ONU".

El Congreso de EE.UU. inició investigaciones sobre los ataques de fuerzas militares estadounidenses contra embarcaciones presuntamente usadas para el narcotráfico, tras acusaciones de varios Gobiernos, congresistas y organizaciones de que las muertes provocadas por las operaciones son ejecuciones extrajudiciales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Gobierno de Trump, ha desplegado desde agosto pasado una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico en una operación, bautizada como Lanza del Sur.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el inicio de esas operaciones militares en el Caribe y el Pacífico hasta la fecha se han producido un total de veintiún ataques contra lanchas presuntamente utilizadas por narcotraficantes, en los que han muerto 82 personas a las que Washington acusa de "narcoterroristas", de acuerdo con cifras confirmadas por el Pentágono.

El operativo militar que mantienen EE.UU. en el mar Caribe -cerca de aguas venezolanas- bajo el argumento de combatir el narcotráfico, ha sido denunciado por el Ejecutivo de Caracas como una amenaza que busca propiciar un cambio de Gobierno en el país suramericano.