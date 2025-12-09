Delegación española viaja a Turkmenistán en los 30 años de su declaración de neutralidad

Según informó a EFE la consejera económica y comercial de España para Uzbekistán y Turkmenistán, Cristina Santamaría, el objetivo de la visita es mantener reuniones con las autoridades locales y participar el viernes en el Foro para la Paz y la Confianza.

Acompañan al embajador representantes de varias compañías españolas como Teltronic (radiocomunicaciones), Sensia (sistemas de infrarrojos para el control del gas metano) y otras empresas vinculadas con las infraestructuras de transporte (ferrocarril y aeropuertos).

La delegación celebrará el miércoles y jueves reuniones en los Ministerios de Exteriores, Relaciones Económicas, Transporte y Ferrocarril, además de aerolíneas turkmenas y el consorcio estatal Turkmengaz.

Las relaciones entre España y Turkmenistán se han reavivado en los últimos dos años, lo que quedó de manifiesto en las consultas políticas a nivel de secretario de Estado mantenidas en abril pasado en Madrid.

Un mes antes Martínez Vázquez presentó sus cartas credenciales ante las autoridades del país bañado por el mar Caspio y vecino de Irán, que acoge ingentes recursos de gas.

El embajador concurrente en Turkmenistán, al que acompañaron empresas como Talgo e Indra, expresó entonces su interés en intensificar la cooperación en materia de transporte, agricultura y gestión del agua.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha confirmado su participación el viernes en el Foro para la Paz y la Confianza en Asjabad, capital de la antigua república soviética.