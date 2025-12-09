Demandan al Gobierno de Trump para que divulgue "justificación legal" de ataques a lanchas

La demanda fue interpuesta por el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su rama de Nueva York (NYCLU) y en la corte del distrito sur de esta ciudad después de que el Gobierno no respondiera a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).

Esta nueva acción busca "forzar la divulgación" de una opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC), que forma parte del Departamento de Justicia, y que "aparentemente bendice los actuales ataques como actos legales en un supuesto 'conflicto armado' con 'carteles de la droga' no especificados", indica un comunicado.

Los grupos señalan que, de acuerdo con versiones de prensa, esa opinión, que generalmente se trata como vinculante en la rama ejecutiva del Gobierno, "pretende inmunizar al personal que autorizó o participó en esos ataques ilegales ante futuras imputaciones penales por lo que de otra forma simplemente serían homicidios".

El Gobierno de Trump se ha negado a publicar la opinión de la OLC, pero a mitad de noviembre permitió que la leyeran miembros del Congreso y sus equipos tras lo que algunos expresaron preocupación, agregan.

Desde el 2 de septiembre, recuerdan, el Gobierno de Trump ha realizado al menos 22 ataques a lanchas en aguas internacionales en el mar Caribe con la justificación de combatir el narcoterrorismo y ha militarizado la zona cerca de la frontera con Venezuela, tensando las relaciones entre ambos países.

Representantes de las organizaciones demandantes señalaron que el público merece conocer cómo el Gobierno está justificando esos ataques y destacaron que afirmar que son legales sin aportar pruebas muestra "el desdén de Trump por la transparencia básica, los derechos humanos y el imperio de la ley".