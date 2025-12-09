Detenidos en Roma once jóvenes por secuestrar y torturar personas en un garaje

De los once detenidos, los seis mayores de edad han sido puestos en custodia cautelar en prisión, mientras que de los cinco menores, dos fueron enviados a un Instituto Penal Juvenil y tres alojados en una comunidad.

Todos los arrestados son italianos y residentes en Roma, y se les imputan los delitos de tortura, secuestro de persona, tentativa de extorsión, secuestro con fines de extorsión, transporte ilícito de explosivos en lugar público y daño agravado.

"Algunos de los investigados, por deudas de droga y motivos de celos, son sospechosos de haber sacado a las víctimas de sus domicilios para trasladarlas a un garaje ubicado en el barrio Massimina en Roma, donde las habrían privado de su libertad durante varias horas", explicaron los carabineros (policía militarizada italiana) en un comunicado.

Según las reconstrucciones de los investigadores, los imputados ataron manos y pies de las víctimas a sillas, les vendaron los ojos y las sometieron a "repetidos actos de crueldad", como puñetazos, bofetadas, golpes con barras u otros objetos contundentes, llegando incluso a verter agua hirviendo sobre ellas, provocando graves lesiones.

La investigación se inició a raíz de una detención por posesión de drogas en marzo de 2025, que permitió reunir pruebas sobre dos episodios distintos de tortura, lesiones y secuestro con fines de extorsión ocurridos en enero del mismo año.