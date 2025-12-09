Detienen a 51 personas en Ecuador y se evita pago de 1 millón de dólares a los criminales

Los operativos, denominados 'Libertad', se desarrollaron en las provincias costeras de Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como en zonas de la Sierra centro.

Según informó la Policía, 51 personas fueron arrestadas por su presunta implicación en delitos de secuestro y extorsión, entre ellas cinco integrantes de Los Choneros y dos miembros de Los Lobos, consideradas dos de las organizaciones criminales más activas del país.

Las intervenciones policiales evitaron que las víctimas entregaran un total de 1.228.500 dólares a los presuntos extorsionadores. Además, cuatro personas que se encontraban secuestradas fueron liberadas, recibieron atención médica inmediata y fueron entregadas a sus familias conforme a los protocolos establecidos.

Aunque los operativos se realizaron entre el 1 y el 7 de diciembre, los días 3 y 4 concentraron las acciones más relevantes. El día 3, dos personas fueron detenidas en Lomas de Sargentillo (en la provincia de Guayas) y se rescató a un hombre retenido dentro de su camión. En Esmeraldas, otros dos sospechosos fueron arrestados por exigir una alta suma de dinero a cambio de no atentar contra la vida de un ciudadano y su familia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un día después, un operativo en Manta permitió detener a una mujer y a dos presos del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, quienes supuestamente exigían 5.000 dólares para no atentar contra sus víctimas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde inicios de 2024, el Gobierno del presidente Daniel Noboa declaró la lucha contra el crimen organizado como un "conflicto armado interno", lo que permitió catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y aplicar estados de excepción que incluyeron la militarización de las cárceles controladas por estas estructuras.