Detienen a exdirector del Instituto Panameño de Deportes por presunto lavado de dinero

"Esta investigación formalmente el Ministerio Público la inició el 29 de agosto del 2025, a través de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y de un informe de la Contraloría General de la Nación", dijo a la prensa el fiscal contra el crimen organizado, Elvis Rodríguez.

Rodríguez explicó que los hechos que se investigan datan de 2019, cuando una sociedad en el cual formaba parte este funcionario electo públicamente y algunos de sus familiares comenzó a ser beneficiada con contratos del Estado que rondaban los 10 millones de dólares.

Los informes solicitados por la Unidad de Análisis Financiero documentan 39 operaciones sospechosas vinculadas a 38 cuentas bancarias y más de 28.000 transacciones, según la prensa local.

Junto al exdiputado panameño, las autoridades detuvieron a nueve personas vinculadas con la investigación.

Estas investigaciones también se incluye un análisis financiero que examina los contratos aprobados durante la administración de Brands en el instituto deportivo, desde abril de 2021 hasta febrero de 2023, lapso en el que se habrían autorizado múltiples contratos y adendas que suman aproximadamente 600 millones de dólares.

El pasado mes de octubre, el Gobierno de Estados Unidos declaró a Brands como "inadmisible para ingresar a su territorio". Según se conoció, la notificación le fue comunicada directamente en el aeropuerto de Miami, desde donde fue retornado a Panamá.

El abogado Víctor Orobio, quien forma parte de la defensa de Héctor Brands, dijo a EFE que la Fiscalía tendrá problemas para presentar el caso, debido a lo complejo y técnico del mismo.

"El fiscal va a tener problema al momento de presentar su caso, pero bueno, vamos a esperar que lo hagan", dijo el letrado, quien también afirmó que la Fiscalía maneja hace cuatro años el expediente y "no le permitió acceso a la defensa".