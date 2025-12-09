Ecuador y Emiratos Árabes firman un acuerdo para establecer programa de migración circular

El acuerdo fue firmado en el marco de la gira internacional del presidente Daniel Noboa, que incluyó visitas a España, Emiratos y Noruega.

Según la Cancillería, este instrumento se inscribe en la política del Gobierno para fomentar alternativas a la migración irregular y promover una cultura migratoria ordenada, segura, regular y con garantía de derechos.

El memorando prevé mecanismos de coordinación entre ambos países para establecer procesos de selección y contratación que permitan a empresas emiratíes ofrecer vacantes a ecuatorianos interesados en empleos temporales, conforme a las necesidades del mercado laboral de Emiratos.

Ecuador mantiene programas de Migración Circular con España, Italia, Alemania, Israel, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia y Hungría, con los que ya se han formalizado más de tres mil empleos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy