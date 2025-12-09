EEUU traslada a México a 14 prisioneros para que cumplan en ese país sus condenas

La Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ transfirió el viernes pasado a los 14 ciudadanos mexicanos a las autoridades del vecino país como parte del Tratado Internacional de Traslado de Prisioneros entre Estados Unidos y México autorizada por ambos gobiernos.

Cada uno de los prisioneros cumplía una condena federal en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, posesión ilegal de armas de fuego o ambos, detalló en un comunicado el DOJ.

Los 14 reclusos habían solicitado su traslado a México, donde cumplirán el resto de sus condenas, conforme a los términos del tratado.

Bajo el programa de traslado, los prisioneros extranjeros, que pueden estar bajo custodia federal o de los estados, deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad y ciertas condiciones para ser transferidos a su país de origen para cumplir el resto de sus condenas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Actualmente, Estados Unidos mantiene 10 acuerdos bilaterales de traslado adicionales y dos convenios multilaterales de traslado, lo que establece relaciones de tratado con más de 85 países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos mismos tratados también permiten que los estadounidenses encarcelados en el extranjero soliciten su traslado a Estados Unidos.

Este martes, tres ciudadanos estadounidenses condenados por tráfico de sustancias controladas fueron trasladados a Estados Unidos, informó el DOJ, sin especificar en cuál país se encontraban purgando sus penas.

Las condenas restantes de los estadounidenses beneficiados por este programa que llegaron este 9 de diciembre oscilan entre 22 meses y cuatro años y medio.