EE.UU. y la UE condenan la violencia en RD Congo tras la firma del acuerdo de paz de Trump

En un comunicado conjunto, instaron a las Fuerzas de defensa ruandesas y a los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) a cesar de inmediato sus operaciones ofensivas en el este de RDC, en particular en la provincia de Kivu del Sur, y llamaron al cumplimiento de los compromisos asumidos el pasado 4 de diciembre.

Los países que conforman el Grupo de Contacto Internacional para los Grandes Lagos alertaron del aumento del uso de drones en el conflicto, que ha continuado la última semana, y del riesgo que esto supone para la población civil.

"Instamos a todas las partes a evitar discursos y acciones que provoquen una escalada de violencia o una grave amenaza para la población civil y que puedan socavar irreparablemente los importantes avances logrados con el Acuerdo Marco firmado en Doha el 15 de noviembre de 2025", declararon los firmantes.

Además, exhortaron a renovar de manera "urgente e inequívoca" su compromiso con el alto al fuego y la garantía a un acceso humanitario pleno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los líderes de RDC y de Ruanda firmaron el jueves pasado en Washington un acuerdo de paz en presencia de Trump, quien reivindica a menudo haber logrado poner fin a ocho conflictos internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este lunes, sin embargo, el presidente de RDC, Félix Tshisekedi, acusó a Ruanda de violar el acuerdo de paz que buscaba poner fin a años de conflicto entre ambas regiones.

"Las Fuerzas de defensa ruandesas han llevado a cabo ataques con armas pesadas desde la ciudad ruandesa de Bugarama (suroeste), provocando graves daños materiales y humanos", denunció Tshisekedi durante un discurso ante el Parlamento en Kinsasa, la capital.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23, respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).