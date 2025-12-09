El 60 % de casos de corrupción en Rusia corresponden a sobornos, según Fiscal General

"Dentro del total de los delitos de corrupción, a los sobornos corresponde un 60 %. El monto medio de un soborno en los casos detectados ronda el millón de rublos", afirmó en una entrevista a la agencia rusa TASS.

Señaló que lo más frecuente es que los sobornos se ofrezcan o reciban en metálico pero "no son pocos los casos de sobornos con regalos caros: automóviles, relojes, joyas".

"Se han dado casos en los que los sobornos fueron dados en forma de diversos servicios, rebajas, pagos de viajes turísticos, trabajos de reparaciones de casas y la construcción de inmuebles diversos", explicó.

Entre los casos más raros citó sobornos con "un sillón de masajes caro, un refrigerador para vinos e incluso una colchoneta ortopédica".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Señaló que esto no tiene nada de sorprendente, ya que "como objeto de soborno puede servir todo lo que cuente con demanda en un momento dado".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aseveró que este año el número de delitos de corrupción detectados en Rusia superó la media de los últimos cinco años con más de 36.000 casos en los que fueron incoadas causas penales contra 17.000 personas.

"Solo se puede valorar en parte el estado real de la corrupción y la eficacia de las medidas tomadas (...) debido a la alta latencia de la corrupción y la imposibilidad de determinar la proporción entre los casos ocultos y los descubiertos", indicó.

No obstante, se mostró optimista al señalar que "la locomotora de la lucha contra la corrupción ha alcanzado la velocidad necesaria y no tiene la intención de detenerse" y que "sin lugar a dudas se perfeccionan los mecanismos de detección de bienes adquiridos ilegalmente".

Concluyó que todas las tareas ya han sido planteadas a los fiscales, y ellos saben "qué y cómo hacer, y el trabajo en esta dirección continuará".