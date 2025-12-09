El cuerpo del rehén tailandés devuelto de Gaza es repatriado a Tailandia

El acto tuvo lugar en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv con la presencia del coordinador del Servicio de Repatriación, Gal Hirsch; el embajador de Tailandia en Israel,el embajador de Israel en Tailandia y altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otros.

Hirsch subrayó que Israel ha efectuado esfuerzos "ingentes" para repatriar a todos los secuestrados, incluidos los tailandeses, y afirmó que el país ha apoyado a la familia Rinthalak desde el estallido de la guerra y continuará haciéndolo, según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Rinthalak, que tenía 43 años, emigró a Israel desde Tailandia en 2017 para trabajar en la agricultura y se empleó en granjas en la región fronteriza de Gaza.

Fue allí donde falleció el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo islamista palestino Hamás lanzó sus ataques en territorio israelí que dejaron 1.200 muertos y 251 cautivos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El diario The Times Of Israel recordó este martes que en esos ataques murieron 39 ciudadanos tailandeses, incluido Rinthalak, cuyo cuerpo permaneció en cautiverio en Gaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hamás entregó a Israel sus restos el pasado 3 de diciembre y un día después la oficina de Netanyahu informó de que se iban a iniciar los trámites para su regreso y entierro en Tailandia.

Desde que el 10 de octubre entrara en vigor el acuerdo de alto el fuego en Gaza auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, el grupo islamista ha entregado los 20 rehenes que quedaban vivos en la Franja de Gaza y a 47 de los 48 cuerpos de los cautivos fallecidos.

Cuando Hamás entregue al último fallecido, se considerará terminada la llamada primera fase del acuerdo y comenzará la segunda, en la que se abordará el desarme del grupo, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata para la Franja y el establecimiento allí de una fuerza internacional de seguridad.