El ejecutivo republicano de Nassau se postula para la Gobernación de Nueva York

"Nuestro estado se enfrenta a impuestos elevados, al aumento de las facturas de servicios públicos y al incremento de la delincuencia. Los neoyorquinos merecen un líder con experiencia que priorice a Nueva York", escribió Blakeman en su perfil de X.

Blakeman, nacido en Valley Stream, una localidad de Nassau, fue reelegido en 2025 como ejecutivo de este condado, es decir, como su máximo responsable político y administrativo.

En la página web de su campaña, destaca que durante sus mandatos ha luchado contra las políticas de ciudades santuario -que ofrecen mayor protección a migrantes- y que impidió que "los hombres jugaran en deportes femeninos".

Su equipo hace referencia al plan de prohibir que los atletas transgénero utilicen instalaciones deportivas en el condado a menos que compitan en equipos compuestos por el género que se les asignó al nacer.

Blakeman apoya además al presidente Trump "en su lucha por restaurar la ley y el orden, reducir los impuestos y priorizar a los neoyorquinos", y dice compartir con él su visión de "unas fronteras fuertes".

El próximo junio, el político se enfrentará en las elecciones primarias de su partido a la congresista Elise Stefanik, que representó al estado de Nueva York ante el Congreso en 2015 y a quien Trump nominó inicialmente como embajadora en la ONU, una candidatura que finalmente retiró.

El equipo de campaña de Stefanik criticó a Blakeman en un comunicado divulgado hoy y aseguró que "todo el mundo sabe que no tiene ninguna posibilidad y que está anteponiendo su ego desmesurado a los neoyorquinos".

El último gobernador republicano de Nueva York fue George Pataki, que ocupó este cargo durante tres mandatos (1995-2006).

Del partido demócrata, la actual gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, volverá a postularse en los comicios, y también lo hará el vicegobernador del estado, Antonio Delgado.

Las elecciones a la gobernación tendrán lugar el 3 de noviembre de 2026.