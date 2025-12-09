El enviado de la ONU pide moderación en Yemen tras el avance del grupo secesionista

Durante sus reuniones en la capital saudí, Riad, Grundberg trató los recientes acontecimientos en las ciudades orientales Hadramaut y Al Mahra, tomadas por el CTS, y señaló que esta región es "vital, tanto política como económicamente".

"El enviado especial destacó la necesidad de que todos los actores actúen con moderación y reduzcan la tensión mediante el diálogo", indicó en un comunicado el enviado, después de reunirse en Riad con la ministra de Exteriores yemení, Shaya Zindani, y los embajadores de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros representantes.

Grundberg subrayó la necesidad de "preservar el espacio donde las partes yemeníes puedan dialogar en apoyo de la estabilidad y en beneficio del pueblo yemení".

En sus reuniones, Grundberg "reafirmó su compromiso continuo con los actores yemeníes, regionales e internacionales para apoyar la desescalada y promover las perspectivas de una solución política negociada al conflicto en Yemen".

Las declaraciones se producen en un momento en que el CTS, apoyado por EAU, se hiciera con el control de importante zona en el sur, incluyendo Adén, sede del Gobierno reconocido internacionalmente durante casi una década y la capital provisional del Yemen tras la toma de los hutíes de Saná.

El lunes, el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, instó a la comunidad internacional a rechazar públicamente los desafíos a la autoridad del Gobierno y pidió presionar para garantizar la retirada de las fuerzas que entraron en Hadramaut y Al Mahra.

La rivalidad entre CTS, que busca la secesión del sur, que existió como Estado independiente hasta 1990, y el Gobierno reconocido internacionalmente ha provocado repetidas crisis, enfrentamientos armados y un bloqueo del proceso político, ya que el Ejecutivo ha acusado a los separatistas de socavar la unidad del Estado y de querer imponer un proyecto secesionista.