El Gobierno argentino anuncia una nueva reducción de los derechos de exportación de granos

El funcionario comunicó esta decisión a través de su cuenta de X, donde afirmó que el Gobierno da “un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”.

La alícuota (coeficiente que se aplica para calcular el tributo) de la soja bajará del 26 % al 24 %; sus subproductos, del 24,5 % al 22,5 %; trigo y cebada, del 9,5 % al 7,5 %; maíz y sorgo, del 9,5 % al 8,5 %; y girasol, del 5,5 % al 4,5 %.

Caputo no especificó cuando se implementarán las nuevas alícuotas, por lo que se espera que esta medida se oficialice en las próximas horas a través de su publicación en el Boletín Oficial y conocer así otros detalles.

Según el ministro de Economía, la iniciativa "busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina", sector que concentra cerca del 60 % de las exportaciones argentinas.

“Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan", añadió.

Caputo dijo que, con esta medida, “el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de granos, espera para el próximo año un aumento en el ingreso de divisas por las ventas derivadas de la campaña agrícola 2025/2026, que se prevé será récord.

Gracias a un clima más húmedo, la campaña 2025/2026 de Argentina -que comenzó en septiembre pasado y concluirá en agosto del próximo año- podría superar las 146 millones de toneladas e generar ingresos por exportaciones en el orden de los 34.800 millones de dólares, según proyecciones de la Bolsa de Comercio de la ciudad argentina de Rosario, publicadas en noviembre.

Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja, el segundo en harina de soja y quinto de porotos de soja, productos que constituyen el principal grupo de productos exportador del país suramericano, con ventas al exterior por 8.593 millones de dólares en el primer semestre de este año, lo que representa el 21,6 % del total de las exportaciones argentinas, según datos oficiales.