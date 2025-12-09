El Grupo Abra, de las aerolíneas Avianca y Gol, presenta plan para salida en bolsa en EEUU

La presentación confidencial del borrador de declaración de registro ante la SEC se hizo en noviembre pasado, agregó el Grupo Abra en un comunicado.

"Tanto la oferta en sí como su calendario están sujetos a las condiciones del mercado, otros factores y a la finalización del proceso de revisión por parte de la SEC", señaló la información.

La Comisión de Bolsa y Valores es una entidad del Gobierno estadounidense que protege a los inversionistas y mantiene la integridad de los mercados al tiempo que combate el fraude en el sector de la inversión en valores.

El conglomerado había anunciado en octubre pasado su intención de presentar de forma confidencial ante la SEC un borrador de registro para una posible oferta pública inicial de sus acciones ordinarias, paso que ahora se confirma.

El Grupo Abra, con sede en el Reino Unido, fue creado en mayo de 2022 por la aerolínea colombiana Avianca y la brasileña Gol, con una inversión estratégica en Wamos Air, como uno de los grupos de transporte aéreo más competitivos de América Latina.