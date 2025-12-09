El papa recibe esta mañana a Zelenski en Castel Gandolfo

El encuentro está previsto para las 9:30 hora local (8:30 GMT), informaron fuentes vaticanas.

Este será el tercer encuentro oficial entre ambos, después de que León XIV recibiera a Zelenski en una audiencia tras la misa de inicio de su pontificado, el pasado 18 de mayo, y en un segundo encuentro el 9 de julio, también en Castel Gandolfo.

Tras su reunión con el papa, Zelenski tiene previsto reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a las 15:00 hora local (14:00 GMT), en el marco de una ronda de contactos con los principales líderes europeos sobre el proceso de paz en Ucrania.

El papa ha urgido en reiteradas ocasiones a lograr un alto al fuego y, en sus últimas declaraciones, celebró los avances en las negociaciones de paz.

