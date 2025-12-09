El Parlamento de Uruguay aprueba la Ley de Presupuesto para el quinquenio

Ingresado al Palacio Legislativo el domingo 31 de agosto, el proyecto fue primero tratado y aprobado en Diputados.

Luego pasó a la Cámara de Senadores, donde también tuvo luz verde de parte de sus integrantes.

No obstante, como esta última le hizo modificaciones al texto que había recibido, este debió retornar a la Cámara de Representantes para su aprobación final.

Ahora, la Ley de Presupuesto será enviada al Poder Ejecutivo para ser promulgada.

"Se aprobó el presupuesto nacional con 82 votos en 99. Mi saludo a todas las bancadas por apostar al diálogo y construir en conjunto un proyecto mejor. Me constan las horas, el trabajo y la responsabilidad con la que se desarrolló la tarea. Tenemos un rumbo claro: construir un Uruguay de oportunidades", indicó en su cuenta de X el secretario de la Presidencia uruguaya, Alejandro Sánchez.

De igual manera, el senador del oficialista Frente Amplio Daniel Caggiani celebró la aprobación.

"Crecimiento y trabajo, inclusión y educación, seguridad y convivencia, salud y cuidados, entre los principales desafíos a atender. Gracias a todos los diputados y senadores de distintos partidos políticos por su trabajo, sus aportes y el apoyo. Sabremos cumplir", escribió.

El proyecto de Ley de Presupuesto, creado por el Poder Ejecutivo de Uruguay para el quinquenio, ingresó al Parlamento el domingo 31 de agosto.

Ese día, la vicepresidenta del país y presidenta de la Cámara Alta, Carolina Cosse, recibió junto al presidente de la Cámara Baja, Sebastián Valdomir, el texto con 714 artículos que le entregaron las principales autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

La exposición de motivos del proyecto, según informó la cartera, destacaba que las políticas contempladas respondían a tres prioridades estratégicas: "acelerar el crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad; fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad, y mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia de los habitantes del país".