El petróleo Brent baja un 0,88 %, hasta los 61,94 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,55 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando terminó en 62,49 dólares.

El Brent prosiguió la semana a la baja mientras los inversores siguen pendientes de las negociaciones de paz de EE.UU. para poner fin a la guerra de Ucrania y a la espera de conocer la decisión de tipos de la Reserva Federal estadounidense (Fed) este miércoles.

Tanto el crudo europeo, como el de Texas (WTI), cayeron este lunes alrededor de un 2 % después de que Irak restableciese la producción en el yacimiento petrolero de West Qurna 2, que supone un 0,5 % de la producción a nivel global, entre preocupaciones sobre un exceso de oferta.