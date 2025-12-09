El petróleo de Texas baja un 1,07 %, hasta los 58,25 dólares el barril

Al término de la sesión de hoy, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero restaron 0,63 dólares con respecto a la jornada anterior.

El mercado de crudo tiene en el punto de mira los avances en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

En este sentido, este fin de semana se retomaron las conversaciones entre negociadores de Ucrania y Estados Unidos sobre un marco para un acuerdo de paz con Rusia.

Además, los operadores también están pendientes de la reunión de política monetaria de la Fed que finaliza mañana y de la que se espera que el banco central vuelva a recortar los tipos de interés.

Por otro lado, se espera la publicación de los informes mensuales de la alianza OPEP y la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que aportarán pistas sobre las tendencias en la oferta y la demanda.