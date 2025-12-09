El presidente de Ecuador se reunirá con el rey y el primer ministro de Noruega

En la cita con el rey también participará el príncipe heredero de Noruega, Haakon Mgnus, de acuerdo a la agenda oficial en la que se señala que Noboa asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, designado este año a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El pasado 11 de noviembre, Noboa informó de que había aceptado la "invitación personal" que le hizo Machado para acompañarla en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, en Noruega.

Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

Noruega es la última parada de la nueva gira internacional que llevó a Noboa a España y Emiratos Árabes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy