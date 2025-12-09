España intensificará su despliegue diplomático en Asia-Pacífico para reforzar relaciones

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, destacó que esta estrategia representa una "hoja de ruta" en un contexto en el que la región "se ha convertido en el auténtico centro de gravedad de las relaciones internacionales".

El ministro subrayó que las principales líneas de acción se centrarán en "trabajar con los socios de la región para alcanzar una prosperidad compartida, sostenible y segura" y contribuir a la proyección estratégica de Europa en Asia-Pacífico con nuevos acuerdos económicos y "marcos de relación estables", según explicó el ministerio en un comunicado.

La agenda se basará en la cooperación en ámbitos como ciencia, innovación, cultura, diplomacia pública y conexiones entre sociedades, "como complemento esencial" de la agenda política y económica.

El ministro enmarcó la estrategia en un momento en el que “Asia-Pacífico adquiere un protagonismo cada vez mayor gracias a su peso demográfico, económico y tecnológico”.

El documento presenta iniciativas como la creación de un mecanismo de diálogo con China a nivel ministerial, el Año Dual España-India 2026, la firma del Tratado de Amistad y Cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la creación de una comisión ministerial de asuntos asiáticos.

Acciones que se complementarán, explicó Albares, con el "refuerzo" del despliegue diplomático de España en Asia-Pacífico, que ya cuenta con 15 embajadas, 3 antenas diplomáticas y 9 consulados generales.

El ministro ya avanzó hace pocos días a los embajadores asiáticos las principales líneas de la estrategia tras una ronda de consultas que realizó durante sus visitas a países como China, India y Pakistán y en contactos bilaterales con homólogos de la región.