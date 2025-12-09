Expertos alertan al Gobierno esloveno sobre los riesgos de la plataforma nacional de IA

Las ONG advierten de que la compra de licencias a corporaciones extranjeras podría "socavar" la soberanía digital de Eslovenia, poner en riesgo su seguridad y contradecir las directrices estratégicas nacionales y europeas.

También señalan que los fondos públicos podrían dirigirse mejor al desarrollo de una inteligencia artificial generativa de código abierto en Eslovenia.

Por otra parte, la carta expresa su preocupación por el medio ambiente, ya que los centros de datos requieren grandes cantidades de energía y agua para su funcionamiento, lo que consideran contrario a los compromisos de la transición ecológica.

Mientras, otros expertos, como Marko Grobelnik del Instituto "Jozef Stefan" (la principal institución de investigación eslovena dedicada a la ciencia y la tecnología), defendieron la nueva plataforma, señalando que permitirá el acceso gratuito a las herramientas de IA más avanzadas para ciudadanos, empresas e instituciones de investigación del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En declaraciones a la televisión pública "Rtv Slo", dijo que la plataforma no creará un modelo nuevo en sí, sino que facilitará el uso de los mejores modelos existentes en condiciones más favorables, cumpliendo con los estándares de seguridad europeos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La plataforma nacional eslovena de inteligencia artificial (IA) será un portal estatal a través del cual ciudadanos, empresas e investigadores podrán utilizar herramientas avanzadas de IA para crear y procesar textos, traducir, además de generar imágenes, audio y vídeo.

Aunque presenta oportunidades para la educación, investigación e innovación, las ONG advierten de que el Estado no controlará el contenido generado por los usuarios y expresan preocupación por los ciudadanos con menor alfabetización mediática.

El plazo para presentar ofertas para el uso y la configuración de la plataforma con modelos lingüísticos avanzados vence el jueves de esta semana y se espera que la plataforma se lance a lo largo del primer semestre de 2026.