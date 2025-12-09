Felipe VI destaca que EE.UU. no puede entenderse sin el español y los hispanohablantes

El español atraviesa "una etapa de enorme pujanza, de gran impacto global", pero el diagnóstico no puede ceñirse solo a las "magníficas cifras de hablantes y de estudiantes", resaltó el monarca tras presidir la reunión del órgano que surpervisa el Instituto Cervantes.

Porque también existe alguna "realidad compleja, como la que, en relación con algunas decisiones recientes, vive la comunidad hispanohablante de EE.UU.", un país con el que hay una enorme afinidad.

El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el extranjer

El rey de España se refirió a la labor de los profesionales comprometidos con la lengua, la enseñanza y la difusión de la cultura, como el millar de empleados del Cervantes, cuyo trabajo recuerda que las lenguas son "espacios de libertad" en "estos tiempos convulsos".

En la reunión, reafirmó al Instituto Cervantes como "el gran activo" para la enseñanza y la difusión de la cultura española y recalcó que cuidar el futuro del español equivale a proteger y fomentar su riqueza.

Los reyes también entregaron el Premio Ñ 2025 del Instituto Cervantes a la crítica literaria británica y catedrática de Teatro y Artes Cinematográficas de la Universidad de Londres María Delgado, de padres españoles, en reconocimiento por su divulgación e impulso internacional de la lengua española.

Delgado destacó el interés que hay en el Reino Unido por la lengua española, la que más se estudia en los institutos, por delante del francés y el alemán, y subrayó que artistas como la cantante Rosalía, las series de televisión o las películas de Pedro Almodóvar "animan a la gente a querer aprender más sobre la cultura española".