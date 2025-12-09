Fiscalía asume pesquisas de ataque informático al partido de Merz por presunto espionaje

"La Fiscalía Federal asumió las investigaciones por sospecha de espionaje. De momento no se proporcionaran más informaciones", dijo un portavoz de la Fiscalía a EFE.

En 2024 la CDU fue atacada por jáqueres durante la campaña para las elecciones europeas.

Merz en su momento dijo que se trataba del ataque más grave a una infraestructura informática que hubiera sufrido nunca un partido político alemán.

Recientemente, la Oficina Federal para la Seguridad Informática (BSI) constató que organismos y empresas alemanas no están suficientemente protegidas contra ataques informáticos.

