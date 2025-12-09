Fuertes medidas de seguridad para el partido de Liga de Campeones entre Athletic y PSG

Según informó este martes el departamento vasco de Seguridad, se espera que alrededor de 2.500 aficionados franceses acudan a Bilbao (norte de España) con entrada para disfrutar del encuentro.

La Ertzaintza desplegará un amplio dispositivo que contará con 600 agentes de todas las unidades (Seguridad Ciudadana, Brigada Móvil, Tráfico, Drones, Unidad Canina…). Además, trabajará en coordinación y colaboración, en todo momento, con la Policía Municipal.

La afición visitante accederá a San Mamés por un vallado de seguridad para garantizar un espacio de seguridad hasta su entrada en el estadio.

Los seguidores del Paris Saint-Germain tendrán, como es habitual en partidos de la UEFA, un punto de encuentro desde donde se acercarán en una marcha organizada y custodiada por la Ertzaintza, al campo; en este caso será en las inmediaciones del Museo Guggenheim Bilbao, emblemática obra del arquitecto Frank Gehry, recientemente fallecido a los 96 años de edad.

El dispositivo de la Ertzaintza está en marcha desde este martes y se incrementará gradualmente hasta después de la finalización del encuentro, para garantizar la convivencia entre aficiones y el normal desarrollo de las actividades habituales de la ciudad.

La Ertzaintza, tras mantener contactos con la Asociación de Hostelería de Bizkaia, ha recomendado a los establecimientos no utilizar vidrio.

Además, Seguridad ha hecho un llamamiento "a la corresponsabilidad de la ciudadanía para que, ante cualquier incidente, avise a la Ertzaintza o la Policía Municipal".

De la misma manera se ha aconsejado a la afición del Athletic Club acudir con antelación al campo y seguir la información facilitada por el club.