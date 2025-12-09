FundéuRAE: “impetrar algo de alguien”, no “impetrar algo a alguien”

No obstante, en las noticias puede verse de vez en cuando la construcción con “a”: “Además de impetrar a los vecinos y vecinas que acudan, va a poner un servicio gratuito de autobuses” o “Justifica las afirmaciones para impetrar a los órganos la debida tutela de los intereses de los ciudadanos”.

De uso más habitual en registros elevados o cultos, el verbo “impetrar” se utiliza con el sentido de ‘solicitar algo con ruegos’, según el “Diccionario del estudiante”. El “Diccionario panhispánico de dudas” señala que el complemento que alude a la persona a la que se le solicita algo viene introducido por la preposición “de”, no por “a”. Este último uso puede deberse a que muchos verbos que también expresan demanda sí se pueden construir con “a”, como “pedir a alguien algo”, “exigir a alguien algo”, “reclamar a alguien algo”, etc., como recoge la gramática académica.

Por tanto, en los ejemplos lo apropiado habría sido escribir “Además de impetrar de los vecinos y vecinas que acudan, va a poner un servicio gratuito de autobuses” y “Justifica las afirmaciones para impetrar de los órganos la debida tutela de los intereses de los ciudadanos”.

