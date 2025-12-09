Gobierno de Milei adelanta proyectos que enviará al Congreso e insiste con reforma laboral

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó los proyectos de ley que el Ejecutivo de Javier Milei buscará impulsar durante las sesiones extraordinarias del Congreso, del 10 al 30 de diciembre, y durante el período ordinario que comienza en marzo de 2026.

Uno de los proyectos más resonantes refiere a "una modernización laboral que promueva el trabajo formal", que busca flexibilizar las normas relativas a la contratación, desvinculación, actualización salarial y otras condiciones de trabajo.

Según informó Adorni, el proyecto incluirá además la derogación de la ley de teletrabajo implementada durante la pandemia de covid-19, que "no tuvo el efecto deseado", y regulaciones para los trabajadores de aplicaciones.

Los proyectos están basados en los puntos acordados en el Pacto de Mayo, firmado en julio de 2024 por Milei y representantes de 18 provincias, y fueron elaborados por el Consejo de Mayo, un órgano consultivo compuesto por representantes de la Confederación General del Trabajo, la Unión Industrial Argentina, el Congreso y el Ejecutivo nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una de las iniciativas que, según confirmó Adorni, serán tratadas en las sesiones extraordinarias de este mes, es la ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, que "prohíbe el déficit del presupuesto nacional" y "transforma en delito el gasto sin partidas presupuestarias, así como la emisión de adelantos transitorios del (Banco) Central para financiar el Gobierno".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, el Consejo de Mayo sugirió en su informe final presentado este martes que "las provincias que no adhieran o no cumplan las metas" de gasto primario "queden excluidas de recibir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)", un fondo administrado por el Gobierno nacional que tiene por objetivo atender a las situaciones de emergencia o de desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

Otra ley que intentará impulsar este mes el Ejecutivo es una modificación de la ley de glaciares, además de una serie de regulaciones relativas a la explotación de recursos naturales.

Para el Gobierno, explicó Adorni, resulta imprescindible avanzar con "una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva" y para eso impulsará una serie de proyectos que van desde la modificación del régimen penal tributario a la simplificación de algunos sistemas de liquidación de impuestos.

En esta línea, el jefe de Gabinete anticipó la intención del Gobierno de Milei de reducir cargas fiscales sobre el empleo y avanzar con otras eliminaciones impositivas.

Adorni detalló también propuestas que facilitarán los desalojos inmobiliarios, permitirán la venta de tierras de barrios populares a personas jurídicas y habilitarán la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Además, informó que impulsarán una reforma educativa, que propone mayor autonomía para las provincias y las instituciones a la hora de diseñar sus respectivos planes de estudios y que buscará "mejorar el sistema de evaluación nacional".

Por último, el Gobierno intentará avanzar con la eliminación de "protecciones arancelarias" y con la implementación de "tratados internacionales ya adoptados por los mercados más competitivos del mundo".

Tras el triunfo en las elecciones legislativas de octubre y el traspaso de parlamentarios de otras fuerzas al bloque oficialista, Milei comienza este miércoles la segunda mitad de su mandato fortalecido en ambas cámaras del Congreso.