Gobierno de Venezuela celebra inclusión del Joropo como Patrimonio Cultural de la Unesco

"Convoco a todo el pueblo venezolano a celebrar esta merecida victoria cultural en todos los rincones de la patria, especialmente a los artistas, cultores y creadores. El Joropo es Venezuela", dijo el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, en un mensaje publicado en Telegram.

El funcionario explicó que el expediente, que recoge las distintas variedades del Joropo en el país, fue "elaborado por instrucción del presidente Nicolás Maduro y presentado ante la Unesco en 2023".

El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco inscribió este martes al Joropo de Venezuela en su Lista Representativa, durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi.

La Unesco reconoció el valor de esta expresión festiva que, más allá de la música, constituye un complejo sistema de saberes que integra poesía, danza y artesanía, fruto del sincretismo entre las culturas indígenas, africanas y europeas.

Aunque el arpa, el cuatro y las maracas son sus íconos más visibles, la práctica varía según la geografía, incorporando desde la bandola y el violín hasta el acordeón, dependiendo de si se trata de un joropo oriental, andino, central o llanero.

El Joropo es una vivencia cotidiana que acompaña desde las faenas de ordeño y arreo de ganado hasta las celebraciones familiares y religiosas. Sus letras actúan como crónica oral de la vida del pueblo, narrando historias de amor, humor y la dura vida del campo.

Venezuela, que en 2024 inscribió el casabe —una tradición culinaria ancestral elaborada a base de yuca— como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad dentro de una candidatura multinacional, suma ahora una apuesta individual con el joropo, una de las expresiones más emblemáticas de su identidad cultural.