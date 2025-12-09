Gobierno del este de Libia convoca a cónsul griego por objetar pacto marítimo con Turquía

Durante su reunión con el cónsul griego, Athanasios Anastopoulos, el ministro de Exteriores del Gobierno de Bengasi, Abdulhadi al Hauaiy, instó a Atenas a "abstenerse de posturas provocadoras", y afirmó que Libia está comprometido a construir relaciones "equilibradas" con todos los países.

El acuerdo firmado en 2019 entre el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) y Turquía ha sido denunciado en varias ocasiones por Grecia, que asegura que dicho pacto incluye aguas que Atenas reclama en el Mediterráneo oriental, entre ellas las que rodean la isla de Creta.

El pasado domingo, el presidente del Parlamento libio, Aguila Saleh, mantuvo una reunión en la capital griega con el presidente del Parlamento, cuando este último reiteró la postura de su país respecto al mencionado acuerdo y pidió su cancelación.

Ante ello, las autoridades del este de Libia consideraron la petición como una "violación" de la soberanía e intereses de Libia, y aseguraron que el país magrebí mantiene "firmemente" sus derechos establecidos en la Zonas Económica Exclusiva (ZEE) del Mediterráneo oriental "conforme a las leyes y normas internacionales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, el Gobierno del este de Libia subrayó que no aceptará ningún cuestionamiento a la legitimidad de sus acuerdos internacionales ni permitirá injerencias extranjeras "en sus opciones legales, diplomáticas o políticas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Libia y Turquía delimitaron en 2019 una Zona Económica Exclusiva (ZEE) en el Mediterráneo Oriental, en una región rica de gas natural, en un pacto rechazado por Grecia y Chipre, por comprometer sus fronteras marítimas, y por Egipto, ya que se superpone a las aguas del acuerdo firmado con Atenas.