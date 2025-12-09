Gobierno, empresarios y sindicatos colombianos discuten subida de salario mínimo para 2026

Reunidos en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, los sindicatos pidieron un incremento del 16 %, en tanto que los empresarios propusieron un aumento del 7,21 %, según informó el Ministerio de Trabajo.

Con la propuesta sindical (16 %), el salario mínimo pasaría a ser de 1.650.680 pesos (unos 427,7 dólares), más 232.000 pesos de auxilio de transporte (poco más de 60 dólares).

En cambio, con el aumento del 7,21 % propuesto por los empresarios, el salario mínimo pasaría a 1.525.598 pesos (395,2 dólares), más 214.420 pesos de auxilio de transporte (55,5 dólares).

La propuesta empresarial fue presentada mediante una carta al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, enviada por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (ACOPI).

Pese a la diferencia de posiciones, el ministro de Trabajo se mostró confiado en que en las próximas reuniones —la próxima será el jueves— se podrá avanzar hacia un acuerdo satisfactorio para las tres partes, especialmente para los trabajadores.

Igualmente, Sanguino explicó que cada propuesta fue sustentada en supuestos macroeconómicos que incluyen productividad, inflación causada, inflación esperada y, además, evaluaciones sobre el impacto que la inflación ha tenido en sectores sensibles para el bolsillo de los trabajadores.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, recordó que los sindicatos han propuesto a la Mesa de Concertación que el Legislativo trámite proyectos para que la pensión mensual se ajuste al incremento del salario mínimo y no al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los sindicatos también plantearon la necesidad de que la autoridad monetaria del país (Banco de la República) rebaje sustancialmente las tasas de interés para aliviar los créditos que tiene la población y que haya control de precios en los servicios públicos, combustibles y arriendos.

"El incremento del 16 % es una vía para reducir las brechas que han dejado los otros gobiernos", justificó Arias.

En los últimos dos años, ante la falta de consenso en la Mesa de Concertación, el gobierno del presidente Gustavo Petro decretó unilateralmente el salario mínimo, con aumentos del 12,07 % para 2024 y del 9,54 % para 2025.